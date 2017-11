Valgmøde uden et ord om vækst

JAMMERBUGT: Halleluja og af hjertet tak til Skovsgård Hotel og folkene fra Jammerbugt Kommunes socialøkonomiske virksomheder for valgkampens første og med statsgaranti eneste vælgermøde, hvor ordet vækst ikke blev nævnt én eneste gang.

Indledningsvist fik de otte fremmødte kandidater mulighed for at præsentere sig selv. Der var enighed om at alle mennesker er lige meget værd og at alle har ret til et værdigt liv.

Ole Stavad fra Socialdemokratiet lagde ud med at indrømme, at han faktisk ikke havde noget at gøre på et kommunalpolitisk vælgermøde, da han ikke stiller op til kommunalbestyrelsen.

Han brugte i stedet sin taletid til at undervise de omkring 70 fremmødte i, at de ville få udleveret to stemmesedler, og at den ene var til regionen og den anden til kommunen. Han fik dog klemt en enkelt partipolitisk anbefaling ind.

- På stemmesedlen til regionen skal i bare kigge øverst på sedlen, hvor der står A. Måske kan i også finde mit navn, sagde den garvede politiker mens latteren bredte sig.

Mange af tilhørerne arbejder i en af kommunens socialøkonomiske virksomheder, og et af aftenens få tilløb til skarphed kom, da en af brugerne fra salen spurgte panelet om nedsættelsen i de takster, som virksomhederne får fra kommunen for at have borgere i beskyttet beskæftigelse.

Han var bekymret for, at der ikke længere vil være plads til alle.

- Der er kommet for stort fokus på, at de socialøkonomiske virksomheder skal tjene penge. Folk, der skal arbejde for eksempel i køkkenet her på Skovsgård Hotel, skal være hurtige og skarpe, fordi hotellet skal give overskud. Jeg er bekymret for, om dem, der måske ikke kan så meget, bliver valgt fra, sagde han med hjælp fra aftenens lyttende og kompetente ordstyrer Tina Riisager, leder af bostedet Poststræde 2.

Jammerbugt Kommune satte for et halvt års tid taksterne for borgere i beskyttet beskæftigelse ned for at spare omkring 1000 kroner per borger per måned.

De socialøkonomiske virksomheder har omkring 80 mennesker i beskyttet beskæftigelse.

Til det svarede Helle Bak Andreasen (V) - panelets eneste kommunalbestyrelsesmedlem ud over Ole Stavad - at det var rigtigt, at taksterne var blevet sat ned.

- Det kan så måske godt gå ud over noget. Vi vil gerne have kvalitet, men de socialøkonomiske virksomheder skal også have noget på bundlinjen. Jeg tror, at det løber så nogenlunde rundt - ellers må vi da have en ny aftale, sagde hun.