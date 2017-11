Valgmøde udfordret af Snapchat og vejret

AABYBRO: Hvilke visioner har politikerne for fremtidens uddannelse i Jammerbugt Kommune?

Det spørgsmål blev lokalpolitikerne stillet til ansvar for, da VUC og HF i Aabybro mandag havde arrangeret vælgermøde. På initiativ fra undervisningen i samfundsfag, hvor det kommunalpolitiske flere gange har været under behandling i undervisningen, men i går var resten af skolen også inviteret med.

- Det handler om den demokratiske dannelse, siger samfundsfagsunderviser Sebastian Larsen.

- Eleverne skal forstå det, der foregår omkring dem og forstå, hvordan de 25 procent af deres skattekroner, som går til kommunekassen, bliver forvaltet. Vi skal alle sammen tage stilling til kommunalvalget, og det gælder også de yngste vælgere, tilføjer Sebastian Larsen.

Jammerbugt-borgmester Mogens Gade (V) var en af de politikere, der kom til vælgermøde for blandt andet at tale om det gode skoleliv. Foto: Martin Damgård

Tag den med ro

- Unge kommunikerer anderledes med hinanden nu, end vi gjorde, da jeg var barn, lød det fra Enhedslistens Tine Lønstrup og uddybede, at det er svært at være ung i dag, når så mange valg skal træffes i en tidlig alder.

Det var Liselotte Lundgaard fra Alternativet enig i. Hun tilføjede:

- Tag den med ro! I skal nok nå at blive færdiguddannede på et tidspunkt, sagde hun og gengav Uffe Elbæks forslag om at afskaffe karakterkrav.

Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade (V) foreslog, at der skal dannes ungemiljøer i Jammerbugt og ungdomsboliger - især i Aabybro - så man ikke mister alle unge til Aalborg, mens Socialdemokratiets René Rosenkrans i sit virke som faglig sekretær hos fagforbundet 3F kan se en udvikling i landet:

- Det peger i retning af, at Danmark skal leve af uddannelse, så derfor skal denne opprioriteres i Jammerbugt Kommune.

- Hvordan er jeres miljøpolitik? Spurgte Andreas Lundgaard Markussen, som går på HF. Spørgsmålet var rettet mod Dansk Folkepartis repræsentant, Mads Sahl Torjusen.

Efter partiernes monolog havde eleverne nemlig mulighed for at gå rundt og stille opfølgende spørgsmål til politikerne.

Delte meninger om udbyttet

- Mange tror, at Dansk Folkeparti er imod den grønne omstilling, men intet kunne være mere forkert, svarede den unge kommunalbestyrelseskandidat.

Andreas Lundgaard Markussen mente, at han generelt blev klogere på partiernes unge- og uddannelsespolitik.

- Det er især relevant, fordi der er mange, der går og har det dårligt. Hvis vi bliver bedre til at lytte til hinanden, tror jeg, at vi alle får det bedre i sidste ende.

Andre valgte i stedet at samle sig i små grupper og tale om vind, vejr, Snapchat og andet. Holdningen i en af disse grupper var, at dagens møde var mere eller mindre spildt:

- Jeg har ikke fået noget som helst ud af dagen, siger en pige, mens hendes to veninder nikker i enighed.

- Politikerne brugte mere tid på at tale om dem selv end om, hvad de ville gøre for unge i Jammerbugt, bemærkede en af veninderne.

To af dem var stadig uafklarede på, hvor deres kryds skal sættes til valget, mens den tredjes holdning forblev uændret.

De 11 nordjyske kommuner er gået sammen om en kampagne på Facebook, der skal få unge til at stemme til kommunalvalget.