Vandt VM for kokke: Nu får Svinkløv-kok imponerende hæder fra sin egen branche

Hæderen tildeles en kok, der er med til at fremme dansk gastronomi, skriver Fonden Dansk Gastronomi i sin begrundelse for at give prisen til Svinkløv Badehotels forpagter.

Men ikke bare for Kenneth Toft-Hansens sejr i Lyon i januar 2019. Det handler helt generelt om hans betydning for branchen helt generelt.

Fonden skriver:

- Kokkenes Kok 2019 er et fyrtårn i dansk gastronomi. Kenneth Hansen skaber hver eneste dag velsmag og små mirakler på tallerkenen på det genfødte Svinkløv Badehotel, som han og hustruen Louise om nogen er blevet personificeringen af. Han vælger kompromisløst de bedste råvarer til at skabe den absolut bedste smagsoplevelse. Kenneth er, udover en fantastisk kok, en god ven og læremester for mange i branchen. Med sejren i Bocuse d’Or 2019 skrev Kenneth sig ind i dansk gastronomis historie, som den blot anden dansker nogensinde til at vinde verdens mest prestigefyldte kokkekonkurrence, lyder begrundelsen, og den er vinderen ovenud lykkelig for.

- Det er den ultimative hæder, man kun kan drømme om - i hvert fald ikke noget, man arbejder hen imod. Jeg er med på, at min sejr i Lyon har en stor betydning for, at jeg har fået prisen. Men jeg er også stolt af, at der er nogen, der mener, at jeg også er en god kammerat, siger han.

Det er dog også hans tanker og visioner om arbejdet med råvarerne og at gøre det bæredygtigt, som har fundet vej i begrundelsen, ikke kun hans VM-guld.

- For mig er det en blåstempling af mig og det, jeg har gjort længe. Jeg arbejder nemlig benhårdt med råvarerne, siger han.

- Og det gør mine kolleger jo også hvert dag, så jeg kan ikke andet end at være stolt, siger han.

Louise og Kenneth Toft-Hansen med prisen fra kollegerne og branchen. Privatfoto

Udvælgelsesprocessen

Fondens bestyrelse nominerer hvert år tre kokke, de mener, har gjort sig fortjent til prisen, og det afgøres i fællesskab, hvilke tre der opstilles som kandidater.

Herefter er det op til offentligheden og især netværket omkring branchen, gennem en sms-afstemning at afgøre hvem af de tre nominerede, der vinder.

De to andre nominerede for 2019 var Rasmus Oubæk fra blandt andet den landsdækkende Mash-kæde, Gorilla- og Pluto-restauranterne samt Wassim Hallal fra Frederikshøj Kro og smørrebrødsrestauranten ANX i Aarhus.

Fonden Dansk Gastronomi Fonden Dansk Gastronomi arbejder for at fremme dansk gastronomi. Det gør fonden blandt andet ved at yde støtte til lovende danske kokkes videreuddannelse gennem kurser og studieophold i Danmark og udlandet. Fondens sigte er at bidrage til at fastholde og højne dansk gastronomis internationale niveau. Desuden uddeler fonden sponsorater til konkurrencer og fødevarerelaterede arrangementer. VIS MERE