Vanvidsbilist på flugt fra politiet: Kørte mindst 200 kilometer i timen

AABYBRO:Der blev trykket ekstra hårdt på speederen, da en bilist natten til tirsdag forsøgte at slippe væk fra politiet.

En patrulje fra Nordjyllands Politi bemærkede klokken 00.42 en bil, som holdt ved McDonald's på Nordstjernevej i Aabybro.

Da patruljen tjekkede nummerpladerne i registret, kunne man konstatere, at pladerne var afmeldt, og i øvrigt slet ikke hørte til den bil, som de sad på, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Politiets patrulje forsøgte at få kontakt til føreren af bilen, men han valgte i stedet at sætte turbo på i et forsøg på at stikke af fra patruljen. Politiet skønner, at flugtbilen kørte med mindst 200 kilometer i timen.

Ruten må være gået ad hovedvej 11, Thisted Landevej.

Efter en ihærdig eftersøgning blev bilen nemlig fundet i Halvrimmen, hvor den var kørt galt. Bilen havde ramt en hæk, og højre fordæk var rykket af fælgen.

Betjentene gjorde en indsats for at finde de personer, som havde været i bilen under flugten, og efter lidt tid blev bilens passager fundet et stykke fra uheldsstedet. Føreren var der intet spor af, men han er identificeret, så nu venter ordensmagten på at få en alvorlig snak med manden.