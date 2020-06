Vanvidsbillist endte i sø: Nu har han fået kørekortet frakendt i fem år

HJØRRING:Tirsdag faldt der dom ved retten i Hjørring i en sag, hvor en 28-årig mand var tiltalt for hasarderet kørsel i Brovst-området tidligere i år.

Den 28-årige mand blev idømt seks måneders ubetinget fængsel samt frakendelse af kørekortet i fem år. Samtidig har manden fået en tillægsbøde på 10.000 kroner.

Det oplyser anklager Morten Sønderby.

- Der var enkelte nuancer i anklageskriftet, som han ikke blev dømt for, men i det store hele er det domfældelse, siger Morten Sønderby.

Hændelsen skete 28. april, da den 28-årige mand forsøgte at køre fra politiet i Brovst, efter politiet forsøgte at stoppe ham. Manden kørte i høj fart til Tranum og tilbage til Brovst med politiet i hælene. Jagten sluttede, da manden kørte til Bratbjerg, hvor han kørte i en sø.

Inden jagten havde manden allerede fået frakendt sit kørekort og havde ikke lov til at køre bilen.

I retten blev manden dømt for adskillige overtrædelser af færdselsloven, samt at have bragt andre personers liv i fare under kørslen. Samtidig blev han også dømt for, at han var påvirket af euforiserende stoffer under kørslen.

Den 28-årige mand nægter sig skyldig og har valgt at anke dommen.

- Der var enkelte erkendelser i retten, men han nægter sig skyldig i stort set det hele, siger Morten Sønderby.