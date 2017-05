Varmeværk skal i Højesteret

Fjernvarmeværk er dømt to gange til at betale erstatning - nu skal Højesteret tage stilling til forureningssag igen

JAMMERBUGT: Benny Hegelund er formand for bestyrelsen for Fjerritslev Fjernvarmeværk. Han håber i disse dage, at tredje gang er lykkens gang. To gange er værket dømt til at betale et millionbeløb i erstatning til Jammerbugt Forsyning A/S. Tirsdag sætter fem dommere fra Højesteret punktum i sagen, der tog sin begyndelse i 2012.

- Jeg glæder mig til det er overstået - og til at kunne fortælle på næste generalforsamling, at vi har vundet, siger en selvsikker bestyrelsesformand.

Sagen handler om cadmiumforurening. Fjernvarmeværket fyrer med biobrændsel, og det ved man kan medføre høje forekomster af cadmium - et giftigt tungmetal.

Jammerbugt Forsyning konstaterede i en periode begyndende i 2009 et forhøjet indhold af cadmium i slammet på rensningsanlægget i Fjerritslev. Slammet bliver normalt kørt ud på landbrugsjord som gødning, men på grund af tungmetalindholdet måtte slammet i stedet køres til Tyskland.

Og det er ekstraudgiften ved at køre slammet sydpå, som Jammerbugt Kommune vil have erstatning for. Regningen på 1,7 millioner kroner landede på varmeværkets bord i 2012.

- Vi ville ikke betale de penge, så vi tog sagen i retten, siger Benny Hegelund.

Både byretten i Hjørring og Vestre Landsret mente dog, at varmeværket var skyld i det høje cadmiumindhold og derfor også skulle erstatte de ekstraudgifter, som Jammerbugt Forsyning havde haft.

Begge instanser hænger afgørelsen op på reglerne i Miljøerstatningsloven. Loven pålægger forskellige virksomheder, herunder varmeværker, ansvaret for en skade på miljøet, der er opstået som følge af virksomhedens forurening.

Loven er speciel, fordi den pålægger virksomhederne et såkaldt objektivt ansvar, det vil sige at virksomheden - her fjernvarmeværker - er ansvarlig, selvom værket ikke har gjort noget forkert.

Varmeværksformand Benny Hegelund har hele tiden ment, at man ikke kan bruge Miljøerstatningsloven. Han mener heller ikke, at der ikke skete nogen skade på miljøet og derfor kan varmeværket heller ikke være erstatningsansvarlig.

- Det er helt vanvittigt det her. Vi har hverken skadet mennesker eller dyr. Spildevandet blev renset på rensningsanlægget og slammet blev kørt til Tyskland. Vi har ikke forurenet noget, siger han.

Selvom Højesteret skulle give Benny Hegelund ret i den betragtning, kan varmeværket godt blive dømt til at betale erstatning til Forsyning Jammerbugt, men det bliver efter de almindelige erstatningsregler. Her skal forsyningen bevise, at varmeværket handlede uagtsomt.

Det er byretten og landsrettens anvendelse af Miljøerstatningsloven i en situation som denne, der har udløst tilladelsen til at få sagen behandlet for tredje gang.

Sagen er på programmet i Højesteret tirsdag. Afgørelsen ventes at falde cirka en uge senere.