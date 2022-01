Tættere på afgrunden efter stormen: - Det er dybt alvorligt

BLOKHUS:Blokhus' berømte vartegn, det høje og røde sømærke ved stranden, er nu endnu tættere på afgrunden, efter stormen Malik lørdag tog en bid af klinten.

Dermed er der øget risiko for, at sømærket styrter ned.

- Situationen er dybt alvorlig. Hvis vi får sådan en omgang igen med storm, tror jeg ikke, sømærket overlever, siger Jens Saabo, formand for Blokhus og Omegns Grundejerforening.

I årevis har foreningen kæmpet for at få fremtidssikret det iøjnefaldende sømærke, dels ved at flytte det lidt længere væk fra kanten af klinten, dels ved at få etableret kystsikring.

Men det trækker ud og kan føre til, at der til sidst ikke er noget sømærke at redde, frygter grundejerforeningens formand.

- Kommunen har jo sat penge af til at flytte sømærket længere ind. Det må fremskyndes, siger Jens Saabo.

Sømærket er et kendt vartegn for Blokhus, men hvis ikke der snart gribes ind, styrter sømærket ned, advarer grundejerforening. Sådan så der ud på stranden i Blokhus søndag. Foto: Martin Damgård

Kystsikring med pileflet

Grundejerforeningen har foreslået et forsøg med kystsikring ved hjælp af pileflet, der skal forhindre, at sandet skylles ud, når store bølger rammer kysten.

Sådan en kystsikring er med succes afprøvet ved Nr. Lyngby, oplyser formanden for foreningen.

Men Kystdirektorat har ikke gjort noget endnu med hensyn til at kystsikre ved Blokhus, lyder kritikken.

Kommune vil tjekke

Jammerbugt Kommune er opmærksom på, at det store sømærke på sigt kan styrte ned.

- Det ér noget, vi har fokus på. Der ligger et konkret projekt til, hvordan sømærket kan flyttes, og det er vi i byrådet blevet orienteret om. Der har været en dialog over en periode, men hvis der er sket noget akut ved sømærket, må vi se, om noget skal fremskyndes, siger Michael Krogsgaard (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Jammerbugt Kommune.

Han har ikke fået besked, om at der skulle være akut fare for, at sømærket styrter ned efter lørdagens storm.

Men kommunen vil nu se nærmere på situationen ved stranden i Blokhus.