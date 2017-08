Vejgaard tog sikkert avancement

BIRKELSE: Der var med meget lidt slinger i valsen, da danmarksserieklubben Vejgaard slog serie 1-holdet Birkelse ud i pokalturneringens første runde. Dan Jensen scorede alle tre mål for Vejgaard, der vandt 3-1.

Aalborg-klubben startede med at tage teten i kampen og havde flere fine chancer i de første 10 minutter. I det 16. minut blev det også til en føring, da angriberen Dan Jensen opsnappede en forsvarsfejl og satte bolden sikkert ind bag Jens Juul Larsen i Birkelse-målet, som ellers nappede flere forsøg på stregen kampen igennem.

Det var fortsat dominans fra gæsterne, som prægede kampen i første halvleg. Birkelse fik flere mindre chancer, men de truede aldrig for alvor før pausen.

I 39. minut blev føringen udbygget, da Vejgaards Alexander Sloth-Kristensen blev sendt afsted på kanten. Herfra spillede han på tværs til en helt fri Dan Jensen, som resolut scorede på første berøring.

Umiddelbart efter pausen holdt Vejgaard deres overtag. Det var ligeledes Dan Jensen, som scorede til en tremålførings i 60. minut, da han blev spillet helt fri foran Birkelse-målet.

Kampens tredje mål blev et startskud til Birkelse, som gang på gang skabte kontrachancer mod gæsterne. Det forløste sig, da Morten Larsen skød på mål. Her stod Riad Besic klar til at reducere på riposten til 1-3. Birkelses indtog i kampen stoppede dog ikke her.

Umiddelbart efter blev Fahim Besic spillet fri af Riad Besic, der fik bolden forbi Peter S. Nielsen i Vejgaard-målet. Dog kom gæsternes Rasmus Kristensen i vejen for en reducering. Det var ligeledes Fahim Besic, som næsten scorede i 80. minut. Her stod Peter S. Nielsen klar med en skarp redning.

Til sidst fik Vejgaard et par små chancer, men det blev aldrig til mere end de tre mål af kampens højstrangede hold.

Dermed er det danmarksserieklubben, der møder 2. divisionsholdet FC Sydvest i anden runde af DBU Pokalen.