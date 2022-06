Vendsyssels største skatebane ligger i Brovst

BROVST:Siden 2019 har Jammerbugt Kommune, lokale ildsjæle og unge skatere arbejdet med planen om at lave Nordjyllands største skatepark med overdækning. Her tre år senere er det 1250 kvadratmeter store anlæg klar til indvielse.

Skateparken henvender sig til alle med med interesse for skate, løbehjul og BMX.

- Det glæder os, at vi nu kan indvie skateparken der allerede har fået omtale selv i Aalborgs skatemiljø, og vi skal forvente os, at unge udefra også får interesse for at besøge Brovst. Projekter som disse er med til at sætte vores kommune på landkortet som en aktiv fritidskommune, der rummer de unges interesser – både i foreningslivet og i de mere selvorganiserede aktiviteter, udtaler Helle Bak Andreasen (V), der er formand for Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget i en pressemeddelelse,

I forbindelse med indvielsen fredag den 10. juni får alle interesserede mulighed for at prøve, lære og se skate på alle niveauer. Om aftenen afholdes en pro-skatekonkurrence, hvor nogle af Danmarks dygtigste skatere dyster.

Der er rejst knap 3 millioner til projektet, og pengene er kommet i form af støtte fra Jammerbugt Kommune, Sparekassen Vendsyssels Fond Brovst, Norlys, Lokale- og Anlægsfonden, Nordea Fonden og LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland.