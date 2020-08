Ny højskole lukker, før den overhovedet kom i gang

VESTER THORUP: Bestyrelsen på det, der skulle være Han Herreds nye højskole, og som har været i proces i flere år, har taget konsekvensen af for få tilmeldinger til det første lange kursus, som skulle have været i gang på søndag. I et brev til skolekredsens medlemmer, underskrevet af bestyrelsesformand Berit Johnsen og forstander Anni Pedersen, lyder det:

- Vi har ikke fået tilmeldinger nok til at kunne gå i gang, og der er ikke kræfter nok til at fortsætte kampen. Vi har hjulpet de tilmeldte elever videre til andre højskoler, og vi slutter af med en foredragsrække i september måned, før vi lukker og slukker. Foredragene bliver gratis og vil blive annonceret på hjemmesiden.

Bestyrelsen opfordrer skolekredsen til at møde talstærkt op på generalforsamlingen 14. september kl. 19.30, så der kan blive sat et godt punktum. Ifølge højskolens vedtægter kræver det et flertal på 2/3 af skolekredsens medlemmer at nedlægge højskolen. Er der få for stemmer for, kan et almindeligt flertal på en fornyet generalforsamling mindst 14 dage efter tage beslutningen.