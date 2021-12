Vesterhavsrock klar med store navne: Dem kan du opleve til sommer

FJERRITSLEV:Det lugter ikke bare af kolde fadøl, men efterhånden også lidt af rigtig festival, når Vesterhavsrock i juli 2022 byder på masser af musik.

Godt nok kan du ikke få lov at slå dit telt op på Dyrskuepladsen eller i Bøgeskoven, hvor festen foregår, men ligesom denne sommer, kommer det til at foregå over to dage. Det fortæller formand for Vesterhavsrock Søren Mortensen.

- I år måtte vi ikke holde et stort arrangement pga. corona, så det blev til to små, men det gik så godt, at vi også holder det både fredag og lørdag næste år, siger han.

Og der er rigeligt med musik til at fylde programmet over to dage. De sidste navne er netop kommet på plads og der er flere kunstnere på plakaten end nogensinde før.

Fredag d. 29. juli bliver det i bogstaveligste forstand ude af kontrol, når gruppen Ude Af Kontrol gæster Fjerritslev. Det samme gør Jimilian og Specktors, mens lørdag har adskillige store navne på programmet.

Her er der noget for enhver smag, når både troubadouren Poul Krebs, kopibandet Abbatizers, 80'ernes hitmaskine Dodo & the Dodos og rapperen Benjamin Hav indtager scenen.

1000 gemte billetter

Der er dog to kunstnere, som formand Søren Mortensen især har glædet sig til at præsentere. Den ene er den dansk-kurdiske sanger Tobias Rahim.

- Han er bare mega aktuel lige nu og mange kender ham også fra TV, siger Søren med henvisning til TV2s underholdningsprogram Stormester.

Den anden er faktisk et kopiband - men ikke en kopi af et hvilket som helst band - og efter alt at dømme heller ikke nogen helt tosset kopi, når nu man af gode grunde ikke kan få originalen.

Århusianske Queen Machine, der både hylder de legendariske numre og Freddie Mercurys sceneoptrædener, kommer langt om længe til Han Herred.

- Det er dem, jeg tror på, at flest folk har ønsket. Vi havde booket dem i både 2020 og 2021, men med corona kunne det alligevel ikke lade sig gøre, forklarer Søren.

Han håber på, at 2022 bliver uden restriktioner, så Vesterhavsrock kan gå efter at trække endnu flere musikglade mennesker til.

- Der er i forvejen omkring 1000, som har støttet godt op om os og beholdt deres billet fra 2020, da Vesterhavsrock blev aflyst. De får billetten byttet til en lørdagsbillet og så får de samtidig rabat om fredagen.

Normalt kommer der omkring 3500 til festivalen, men der er plads til endnu flere.

- Vi har aldrig haft udsolgt. Ikke endnu, griner formanden.