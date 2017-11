Viceborgmester på plads i Jammerbugt

JAMMERBUGT: Efter en kort konstitueringsforhandling på omkring tyve minutter i nat, står det klart, at det er en ny, der tiltræder posten som 1. viceborgmester. Det er spidskandidaten for Dansk Folkeparti og den 71-årige kommunalbestyrelsesdebutant, Per Vandkrog, og han glæder sig over den fine titel.

- Det var alt, vi håbede på, da vi gik til forhandlinger, siger Per Vandkrog.

- Vi fik to mandater ligesom for fire år siden, så vi gik efter det samme i forhandlingerne. Og det fik vi!

Han fortsætter med at sige, at det er bittersød sejr, for ligesom for fire år siden, var Dansk Folkeparti millimeter fra at få et tredje mandat i kommunalbestyrelsen:

- Sidste gang var vi 26 stemmer fra et tredje mandat, og vi er faktisk lige så tæt på denne gang. Så vi er tilfredse, men vi havde håbet på bedre.

Per Vandkrog tilføjer, at den nuværende 1. viceborgmester, Anne-Mette Ulstrup fastholder sine pladser i social- og sundhedsudvalget samt børn- og ungeudvalget, mens han selv træder ind i økonomiudvalget.