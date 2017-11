Viceborgmesteren faldt - nu er der udpeget en ny

JAMMERBUGT: - Vi havde en drøftelse om det, og det bliver mig, der bliver 1. viceborgmester, siger en glad Anne-Mette Ulstrup (DF) få minutter efter, hun har aftalt det med partifælle Jens Ørtoft og borgmester Mogens Gade (V). Det er også hende, der har posten i dag.

Dansk Folkepartis spidskandidat, Per Vandkrog, blev ellers på valgnatten udnævnt til 1. viceborgmester i Jammerbugt Kommune, men et målfoto viste, at han manglede fire stemmer for overhovedet at komme ind i kommunalbestyrelsen.

Pladsen går i stedet til Jens Ørtoft, som sammen med Anne-Mette Ulstrup fra årsskiftet udgør DF’s kommunalbestyrelses-duo.

Anne-Mette Ulstrup siger, at hende og Jens Ørtoft er enige om, at det skal være hende, der får posten. Det bekræfter Jens Ørtoft. Det ikke være sagt, at det ikke kunne være blevet ham:

- Der var både argumenter for og imod, at det blev mig, siger Anne-Mette Ulstrup.

Mange personlige stemmer

Et af argumenterne for, at Anne-Mette Ulstrup igen tager viceborgmesterposten, er måske de mange personlige stemmer, som hun fik ved valget. Med 419 personlige stemmer er hun klart den DF’er, der trak flest krydser til partiet.

Jens Ørtoft fik 255 stemmer - altså fire mere end Per Vandkrog.

Anne-Mette Ulstrup fastholder sine poster i børne- og familieudvalget samt social- og sundhedsudvalget. Jens Ørtoft tager Per Vandkrogs plads i økonomiudvalget og teknik- og miljøudvalget.