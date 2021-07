Vil afhjælpe trafikkaos: Ny udvikling i sagaen om lyskryds i Hune

HUNE:Det skulle have været så godt, men det blev faktisk lidt skidt. "Det" er trafiklyset i Hune i krydset mellem Hunetorpvej og Vesterhavsvej, der skulle have taget toppen af sommerens trafikproblemer gennem Hune. Det gjorde det så bare ikke, ifølge de lokale har det tværtimod skabt endnu mere trafikkaos.

Som en konsekvens af problemerne vil kommunen nu forsøgsvis slukke for lyskrydset for at se, om trafikken flyder bedre, når den ikke er reguleret af grønne, gule og røde lys. Det skriver Jammerbugt Kommune på sin facebookside.

Dermed er trafikken i Hune tilbage til status quo, i hvert fald i en periode. For samtidig med, at lyset bliver slukket - det i lyskrydset i hvert fald - bliver der venstresving forbudt fra trafikken på Hunetorpvej mod Blokhus. Bilister skal atter dreje til højre og tage den hele vejen rundt i rundkørslen ved Pirupvejen.

Det er, skriver kommunen, der løsning, der har givet den bedste afvikling af trafikken, inden det famøse lyskryds blev sat op.

Lyskrydset bliver slukket tirsdag morgen, og lyset vil være slukket i "en periode".