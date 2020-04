Vild biljagt endte i en sø: Politi søger bilister, der var ved at blive ramt

BROVST:En 28-årig mand forsøgte tirsdag eftermiddag at stikke af fra politiet i sin bil, men efter 30 kilometers vild kørsel omkring Brovst endte biljagten i en sø ved Bratbjerg.

Biljagten foregik i høj fart og undervejs opstod der, ifølge politiet, tre konkrete situationer, hvor andre mennesker var i fare.

Ved Bratbjerg var det to fodgængere, der var i farezonen, og dem har politiet talt med. Men politiet vil gerne tale med to bilister, som måtte undvige under biljagten, fortæller politikommissær Lene Madsen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Den ene bilist kørte på Tranumvej/Vestergade i Brovst, hvor vedkommende måtte bremse op og undvige for ikke at blive ramt af bilen på flugt.

Og på Fosdalvej måtte en anden bilist trække ud i rabatten for ikke at blive påkørt.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.

Endte i sø

Biljagten startede klokken 16.32, da en patrulje blev opmærksom på den 28-årige, fordi hans kørsel i Brovst virkede usikker.

Men da patruljen ville standse manden, gjorde han altså det modsatte og stak af.

Det blev til en biljagt på 21 minutter fra Brovst i retning mod Tingskoven, og fra Tingskoven mod Tranum og tilbage til Brovst, inden den 28-årige igen kørte ud af Brovst og ved Bratbjerg mistede herredømmet over sin bil og kørte ned i en sø, fortæller Lene Madsen.

Biljagten var så farlig, at politiet har vurderet, at den 28-årige mand har udsat andre for fare. Derfor bliver han senere onsdag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for straffelovens bestemmelse om fareforvoldelse samt for at have kørt i narkopåvirket tilstand og for at have kørt i frakendelsestiden.