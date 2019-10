Ville ikke tale med politiet: Forsøgte at stikke af og kørte galt

BLOKHUS:En 25-årig mand forsøgte at stikke af fra politiet natten til lørdag, men det endte helt galt for manden. Det oplyser Nordjyllands Politi.

En politipatrulje ville kl. 03.04 standse en bil i forbindelse med et rutinetjek i Blokhus, men den mandlige fører havde ikke lyst til at snakke med politiet, så i stedet accelererede føreren af bilen i et forsøg på at undslippe patruljen. Det fik politiet til at følge efter bilisten med fuld udrykning.

Kort efter mistede den 25-årige herredømmet over bilen, da han kørte ind i nogle hybenbuske for enden af Kr. Thomsensvej.

Føreren af bilen og en 42-årig mandlig passager flygtede fra den forulykkede bil, mens en 45-årig medpassager blev på stedet. En hundepatrulje fandt dog hurtigt de to mænd på flugt, som også blev tilbageholdt.

Føreren var både påvirket af spiritus, kokain og amfetamin, og han havde heller ikke et gyldigt kørekort. Den 25-årige bilist blev derfor sigtet og anholdt for brud på færdselsloven, kørsel i frakendelsestiden, spritkørsel, narkokørsel og for ikke at have efterkommet politiets anvisninger.

Derudover blev der ved ransagning af bilen fundet 0,2 gram amfetamin og en ulovlig kniv, som den 42-årige mand erkendte ejerskab af. Han blev derfor sigtet og anholdt for brud på knivloven samt loven om euforiserende stoffer.

Den 45-årige mand blev anholdt, men blev løsladt igen, da politiet ikke vurderede, at han havde overtrådt loven.