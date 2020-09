Vindmølle løbet løbsk: Den kører som vinden blæser

ØLAND:En vindmølle på Øland er torsdag ved godt middagstid løbet løbsk.

Beredskabet fik meldingen om den løbske vindmølle, der står knap 100 meter fra Limfjordens bred ved Øland, klokken 13, da den kunne risikere at bryde i brand.

- Vindmøllen kører, som vinden blæser. Lige nu kunne vi godt tænke os lidt mindre blæst, men det er der ikke lige udsigt til, fortæller indsatsleder Jørgen Pedersen, Nordjyllands Beredskab.

Han og nogle folk fra beredskabet sørger lige nu for, at ingen bevæger sig tæt på møllen.

- Som vinden arter sig lige nu, så vurderer vi, at det er uforsvarligt at gå tæt på møllen. Der er ikke nogen fare for omgivelserne, og vi vil heller ikke sætte liv og lemmer på spil for at stoppe møllen, lyder det fra indsatslederen ved 14.30-tiden torsdag.

Flapsene på vindmøllen er gået på tværs i et forsøg på at bremse farten på vindmøllen på Øland. Foto: Martin Damgård

Han oplyser, at der er tilkaldt montører og andre fagfolk, som vurderer, hvad der er muligt og ikke muligt at gøre ved den løbske vindmølle.

Per Therkildsen fra PJT Vindmølleservice i Østervrå, der har deres servicemand på stedet, oplyser, at de såkaldte flaps på møllen er gået på tværs af vingen, så møllen ifølge ham ikke er løbet løbsk.

- Den kører lidt stærkt. Kun hvis flapsene ikke havde været ude, så var møllen løbet løbsk. Lige nu afventer den, at det skal blive lidt mere stille i vejret, siger han.

Når vinden ifølge vejrudsigten løjer lidt af hen mod aftenstid, så er det planen, at vindmøllen skal drejes lidt ud af vinden, så den kan blive stoppet helt.

- Der er tale om en vindmølle fra midt 80'rne - samme type, som tidligere er løbet løbsk på Mors. Så bremserne er nok ikke så gode, som de laver dem i dag. Men møllerne, der er ejet af GK Energi i Nibe, er også planlagt nedtaget i den nærmeste fremtid, fortæller Per Therkildsen