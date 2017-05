Vital sejr for Jammerbugt FC

Tre point sikrer placering lige over nedrykningsstregen i 2. division

SVENDBORG: Kampen for overlevelse i 2. division i fodbold er i fuld gang, og intet er afgjort. Heller ikke selvom Jammerbugt FC lørdag vandt en nøglekamp på udebane over FC Svendborg med 2-1.

- Det var en sindssyg vigtig sejr, for de andre hold vinder jo også. Det betyder, at der stadig er lang vej hjem - men også, at der er flere hold involveret i nedrykningskampen, siger cheftræner Lars Justesen.

Alle målene i lørdagens opgør på Fyn blev scoret i første halvleg.

- Der var vi dominerende og kom fortjent foran, da Nicklas Sørensen vippede en bold over deres bagkæde til en helt fri Viktor Ahlmann, siger Jammerbugt-træneren.

Kort efter fik fynboerne dog udlignet, da et hjørnespark blev headet direkte i kassen til 1-1.

- Det skulle vi lige sunde os over, men så fik vi heldigvis et par frispark lige udenfor feltet, som Lars Justesen formulerer det.

Her har Jammerbugt FC en giftig herre i skikkelse af Martin Thomsen. På det første frisparksforsøg tvang han målmanden til en fantastisk redning, men på det andet efterlod han ingen tvivl ved at banke bolden ind i det ene målhjørne.

- I pausen snakkede vi om, at vi ikke skulle stå for langt tilbage. Det lykkes også fint indledningsvis, og vi burde have udbygget føringen. Siden fik de langt et vist tryk på os, men heldigvis fik vi reddet stormen af, forklarer Lars Justesen.

Trods sejren risikerer Jammerbugt FC efter weekenden blot at være ét point over nedrykningsstregen.

- Så vi skal hurtigt videre til den næste vigtige kamp. På lørdag har vi HIK hjemme, og de er kommet i gang med tre sejre i træk. Vi har dog også hentet to gode udesejre og høstet selvtillid ved det, så nu glæder vi os til at komme på hjemmebane igen, slutter cheftræneren.