Weekendindbrud: Tyve gik efter værktøj og designermøbler

VENDSYSSEL: To villaer på Vesterbyvej i Skagen er blevet tømt for kostbare møbler.

Mellem 6. marts og 15. marts har ukendte gerningsmænd brudt ind i de to villaer og er sluppet af sted med seks Wegner Y-stole det ene sted, og 12 Arne Jacobsen stole samt flere designerlamper det andet sted.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Det var en anden beboer på vejen, der opdagede, at der havde været ubudne gæster i husene.

Værksted tømt

I Saltum tømte indbrudstyve et værksted på Håndværkervejen i weekenden mellem lørdag og søndag.

Tyvene skaffede sig adgang ved at bryde en bagdør op, og inden for stjal de diverse værktøj, en gearkasseløfter, en buleoprettter, en børnecrosser og en varebil, fortæller fungerende politikommissær Lene Madsen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Varebilen blev senere fundet efterladt på en rasteplads mellem Brovst og Halvrimmen.

Indbrudstyve slog også til mod en villa på Teglværksvej i Saltum, hvor der blev stjålet mellem seks og otte 7'er stole samt diverse smykker.

Tre sommerhusindbrud

Og endelig har der været tre sommerhusindbrud hen over weekenden.

På Nattergalevej i Tranum stjal indbrudstyvene en masse indbo - blandt andet en lænestol, en standerlampe og en varmepumpestyring.

I et sommerhus på Hummervej i Slettestrand blev der stjålet et Piet Hein spisebord fra et sommerhus, mens indbrudstyvene ikke tog noget fra et andet sommerhus på Hummervej, fortæller Lene Madsen.