Yderligere fire fængslet for indbrud i pengeautomat

HUNE/HJØRRING:Fire mænd - der er tale om rumænske statsborgere, tre i 20 års alderen og den fjerde sidst i 30'erne - er alle blevet varetægtsfængslet frem til 11. februar. De er sigtet for at have forsøgt at bryde ind i en pengeautomat, der står ved Sparkøbmanden på Stenmarksvej i Hune.

Det oplyser anklager Eva Madsen fra Nordjyllands Politi.

Indbruddet, der også omfattede et forsøg på at rive automaten ud af sin placering i købmandens mur, blev begået natten til søndag.

Anklageren kan ikke oplyse så meget andet, da grundlovsforhøret ved Retten i Hjørring mandag over middag blev holdt for lukkede døre.

Hun kan dog fortælle, at den ældste af de fire nægtede sig skyldig i sigtelsen og kærede sin fængsling til landsretten, mens de tre andre accepterede rettens beslutning om fængsling.

- De blev alle fængslet på risikoen for at påvirke efterforskningen og på risikoen for, at de ville flygte fra retsforfølgelse, forklarer Eva Madsen.

Dermed sidder der nu fem rumænere fængslet i sagen, da en 19-årig mand, der blev anholdt umiddelbart efter indbruddet, blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør søndag eftermiddag.