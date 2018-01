Yndet udflugtsmål i fare for at blive revet ned

SVINKLØV: Maries Hus i Svinkløv er ifølge både Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune en attraktion i Svinkløv Plantage. Huset, der er et gammelt fiskerhus fra 1600-tallet, nævnes i styrelsens og kommunens brochurer over seværdigheder i Svinkløv Plantage, men nu er det lille hvide hus i skoven i fare for at blive revet ned.

Det er Naturstyrelsen Thy, der ejer huset, og skovrider Ditte Svendsen erkender, at huset ikke er i ret god stand.

- Der er huller i stråtaget, og vi er der, hvor huset skal have nyt tag. I 2016 brugte vi et mindre beløb på at tætne taget. Huset er blevet byggeteknisk vurderet, men dets skæbne er ikke afklaret endnu. Det er blandt andet, om huset har nogen anvendelsesmuligheder og om vi vil bruge penge på det, der afgør, om det skal rives ned eller renoveres, siger Ditte Svendsen.

Rotter løb ud og ind

Maries Hus blev indtil sommeren 2017 brugt som jagtstue af de syv jægere, der har lejet jagten i området for en femårig periode. Det fortæller Palle Jensen, der er en af jægerne.

- Huset var allerede i dårlig stand, da vi overtog jagten i området for tre sæsoner siden. Der var hul i stråtaget, og det er bare blevet værre. Til sidst var der så meget vand derinde, at vi skulle have luftmadrasser med, og hvis vi vendte ryggen til, gik musene i vores madpakker. Vi så også rotter løbe ind og ud af døren, og der er grønt af alger nede ved soklen både inde og ude, fortæller Palle Jensen.

Han vil alligevel ikke kritisere Naturstyrelsen for ikke at have vedligeholdt det gamle hus.

- Skattekronerne kan jo kun bruges én gang, og jeg ville ikke bryde mig om, at min gamle mor ikke fik den nødvendige pleje, fordi Maries Hus skulle have nyt stråtag, siger han.

Jægerne har nu jagtstue ved skovløberboligen - et tidligere værksted, også kaldet savværket.