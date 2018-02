Zinck kan blive årets træner

PANDRUP: Jammerbugt FC havde et fint efteråret i 2. division gruppe 3 og skal spille om oprykning i foråret.

I klubben kan man desuden glæde sig over, at cheftræner Bo Zinck af Ligabold.dk er nomineret til prisen som årets træner i 2. division, mens anfører Christian Rye kan løbe med prisen som årets spiller.

- Jeg er naturligvis glad for nomineringen. Det fortæller jo, at man har gjort noget rigtigt det seneste halve år, siger Bo Zinck til Jammerbugt FC’s facebookside.

- Vi har gjort et godt stykke arbejde i klubben, og mange ting er rigtig positive lige nu, så det er svært at være utilfreds, tilføjer han.

Christian Rye glæder sig over, at hans fine efterår er blevet bemærket.

- Det er selvfølgelig et stort skulderklap, at blive nomineret til årets spiller i rækken, så det er jeg glad for. Det er altid dejligt, at få personlig anerkendelse, men vi har som hold haft et rigtig godt efterår, så der er ingen tvivl om, at holdet har en stor andel i nomineringen, siger han.