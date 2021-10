Zinck kan i den grad godkende første halvdel af grundspillet

FODBOLD:Efter 11 kampe i 1. division har Jammerbugt prøvet lidt af hvert. Det er blandt andet blevet til imponerende sejre over HB Køge og Esbjerg, mens det også er blevet til en afklapsning mod FC Helsingør. Generelt har der været mange tætte kampe for oprykkerne. Lidt i tråd med søndagens kamp mod Vendsyssel, der blev tabt 1-2.

- Vendsyssel var frustreret. Vi var kommet et godt stykke af vejen, fordi da havde skiftet Armenakas ud, og vi følte, at vi havde meget godt styr på kampen, selvom Vendyssel havde bolden mest. Men vi må ikke lave den slags fejl, som vi kom til i forbindelse med udligningen, og det er først og fremmest den, der ændrede kampen, konstaterer Bo Zinck, der ikke vil pege fingre af en ellers stærkt spillende Marcus Sloth, der vikarierede i midterforsvaret for Nikolaj Lyngø.

- Jeg føler ikke, vi er ret langt fra at vinde den her kamp. Bardhec Bytyqi havde også en chance lige inden de udlignede, som han scorede på seks ud af seks gange på til lørdagens træning, men vi må ikke lave så store fejl, siger Bo Zinck.

Få kender Lasse Steffensens kvaliteter ligeså godt, som Bo Zinck gør, og derfor var han også meget bevidst om, hvad det var for en trussel, som Vendsyssel satte på banen i pausen.

- Vi vidste, at Lasse ville være svær at håndtere i feltet, men indtil han udlignede havde vi den intensitet i vores arbejde, som vi kunne håbe på til sådan et lokalopgør. Jeg kan være tilfreds med mange ting, men jeg er utilfreds med resultatet, siger Bo Zinck.

Efter første halvdel af grundspillet står Jammerbugt noteret for 11 point, og det er alt andet lige en godkendt præstation af oprykkerholdet, der bliver ved med at imponere.

- Vi lignede igen et NordicBet Liga-hold, som vi også gjorde mod Esbjerg. Det går bestemt i den rigtige retning, men derfor gør det stadig ondt at tabe sådan et lokalopgør, siger Bo Zinck, som kan notere sig klar fremgang i spillet.

- Vi har rykket os meget. Vi har fundet en base i spillet, hvor vi stadig kan true de andre hold, og vi har fået højere intensitet ind i spillet. Det er svært at skabe de helt store chancer på os nu i forhold til tidligere, så det går hele tiden i den rigtige retning. Så er balancegangen, at vi ikke skal ændre for meget, siger Bo Zinck.

Nu går man ind i en ny vanskelig fase. Nu har Jammerbugt-truppen i den grad adopteret tempoet fra landets næstbedste række, men så bliver træthed en ny faktor.

- Vi rammer nu en periode, hvor spillerne kan blive slidte, og det er noget, vi skal være meget opmærksomme på. Med vores ressourcer er vi bagud på point, hver gang vi går på banen, men indtil viderer er det gået meget godt, konstaterer Bo Zinck, der er tilfreds med det spillemæssige indtryk, Jammerbugt FC har fået leveret.

- Vi har vist, at vi kan skabe chancer mod alle hold, og vi bliver stadig bedre og bedre til selv at lukke af defensivt, så vi bevæger os hele tiden i den rigtige retning, siger Jammerbugts succestræner.

Jammerbugt er lige nu på syvendepladsen efter 11 kampe. Man kan dumpe en plads ned i tabellen alt efter udfaldet af mandagens kamp mellem Esbjerg og HB Køge.