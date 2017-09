Zinck sparer i Bagsværd

PANDRUP: I eftermiddag fløjtes tredje runde af DBU Pokalen i gang for Jammerbugt FC. Vendelboerne skal - lidt usædvanligt så langt henne i turneringen - møde serie 1-holdet VB1968 - Værebro Boldklub - i Bagsværd.

Dermed virker det som en overkommelig opgave for Bo Zincks tropper, der er i flyvende form i 2. division.

- Den her kamp skal vindes, så vi kan få et superligahold på hjemmebane. Så i vores hoveder skal de allerede være elimineret fra pokalturneringen, før vi tager derover, siger træneren.

Alligevel bliver det ikke startopstillingen, man kender fra divisionskampene, der skal starte inde mod serieklubben fra Sjælland. Spillere, der ikke får fuld tid i divisionen, får nemlig chancen.

- Vi sparer nogen, men det er i troen på, at de spillere, vi i stedet sætter ind, også kan slå dem ud. Så vi nedprioriterer ikke kampen. Jeg mener bare, at vi har en tæt trup, hvor nogen nu skal have chancen for at komme ind på holdet og præstere, siger cheftræneren.

Kampen spilles 16.30 på banerne ved Skovbrynet Skole i Bagsværd.