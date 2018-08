Jammerbugt-træner: Vi skal forberede os på krig

PANDRUP: For første gang i flere år venter der et rent nordjysk opgør i 2. division i fodbold, når Jammerbugt FC onsdag aften tager imod Vejgaard Boldklub.

Hvis man skal definere styrkeforholdet mellem de to klubber, kan der næppe være tvivl om, at Vejgaard er den klare lillebror. Amatørklubben er oprykkere, og det ultimative succeskriterie for dem er at blive i rækken, mens Jammerbugt gerne skal op og blande sig i oprykningskampen.

På trods af at Vejgaard på papiret er en overkommelig udfordring for Jammerbugt, forudser cheftræner Bo Zinck en vanskelig kamp.

- I de her lokalopgør bliver alle styrkeforhold nulstillet. Vi kommer til at møde et tændt Vejgaard-hold, og vi skal forberede os på, at der bliver krig inde på banen, siger han.

I Vejgaard er der heller ikke tvivl om betydningen af kampen, og cheftræner Christian Flindt Bjerg glæder sig til den nordjyske duel.

- Mange af vores og deres spillere kender hinanden på kryds og tværs, så for dem har kampen stor betydning. Det er ikke nødvendigt for mig at motivere spillerne, for de kommer til at give alt, siger han.