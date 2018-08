Jan Andersen forlader DF og sender stikpille til sine kollegaer

MARIAGER: Kun otte måneder inde i byrådsperioden i Mariagerfjord Kommune med over 450 personlige stemmer i ryggen har Jan Andersen valgt at melde sig ud af Dansk Folkeparti med øjeblikkelig virkning.

Det bekræfter Jan Andersen over for NORDJYSKE.

- Nu har jeg haft en sommerferie til at tænke over tingene, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi kan samarbejde på tværs af byrådet, og der er mødepligt, siger Jan Andersen og tilføjer:

- Jeg oplever en del fravær fra mine byrådskollegaer i Dansk Folkeparti, som har dobbeltmandat, og det har jeg påtalt.

Han sigter her til Pia Adelsteen, som også er medlem er Folketinget, mens Jørgen Hammer Sørensen sidder i Regionsrådet.

Jan Andersen mener, at mødedisciplinen var bedre i sidste byrådsperiode hos DF.

Nu overvejer Jan Andersen, som også er formand for udvalget for Sundhed og Omsorg, sit fremtidige politiske tilhørsforhold.