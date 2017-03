ESBJERG: Aalborg Håndbold scorede hele 34 mål i mandagens udekamp i Esbjerg, og det burde have været nok til en komfortabel sejr.

Men hjemmeholdet nettede efter behag og kylede bolden i Aalborg-målet ikke færre end 36 gange.

- Forsvarsmæssigt spillede vi rigtig skidt og uden skarphed. Og så må vi også erkende, at vores målmænd ikke leverede de redninger, vi havde brug for. Det skal vi lære af, siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen.

Han var dog fortrøstningsfuld trods nederlaget.

- Jeg synes, vi spillede sublim håndbold i angrebet, og det var en fornøjelse at se på. Vi går altså ikke i sort, fordi vi taber en håndboldkamp. Nogle gange har man bare ikke marginalerne med sig, og det var tilfældet i aften, men vi anerkender også, at Ribe/Esbjerg spillede en rigtig flot kamp, siger Jan Larsen.

Aalborg Håndbold fører stadig 888Ligaen, nu med tre point ned til TTH Holstebro på andenpladsen. Der resterer fem kampe af grundspillet.

- Vi ved, at det bliver en krig herfra. Vi skal lige samle os og fordøje det her nederlag, og så kommer vi tilbage for fuld kraft, når Mors-Thy kommer på besøg i Aalborg på lørdag.