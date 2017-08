Jan Ø. Jørgensen får tidligst comeback i oktober

BADMINTON: Siden All England i marts har en drilsk fodskade generet badmintonspilleren Jan Ø. Jørgensen, og nu står det klart, at nordjyden tidligst får comeback på højeste niveau i midten af oktober.

Her spilles Super Series Premier-turneringen Denmark Open i Odense. Det betyder, at han ud over det forestående VM i Glasgow også går glip af store turneringer i Sydkorea og Japan. Det siger han til BT.

- Jeg bliver nødt til at trække stikket nu, hvis jeg på et tidspunkt vil spille med om titlerne igen, og jeg spiller altså ikke igen, før jeg tror, jeg kan vinde en turnering.

- Jeg er fuldt overbevist om, at jeg kommer tilbage på højeste niveau. Også selv om det kan komme til at tage noget tid, siger han til avisen.

Efter sin fodskade holdt han en kortere turneringspause, før han alligevel tog til store turneringer i Indonesien og Australien i juni.

Set i bagklogskabens lys var det formentlig en fejl at spille de turneringer, men de gav trods alt også brugbar viden i forhold til skaden.

- De oplevelser med skaden, jeg havde i de turneringer, gav mig præcise input til at tage den rigtige beslutning om, at jeg nu holder kamppause og i stedet fokuserer 100 procent på genoptræningen, siger han til BT.

Inden skaden lå danskeren nummer to på verdensranglisten.

Ved VM i Glasgow, der begynder om ti dage, er Danmark repræsenteret med Viktor Axelsen, Anders Antonsen og Hans-Kristian Vittinghus i herresingle.

/ritzau/