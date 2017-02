AALBORG: Danmarks bedste badmintonspiller og nummer to i verden, Jan Ø. Jørgensen, stiller ikke til start ved denne uges German Open, hvor han ellers var topseedet.

En hælskade tvinger ham til afbud, skriver TV2 Sport.

Værre er det, at nordjyske Jørgensen også er tvivlsom til næste uges All England - et af sæsonens højdepunkter. Her er han seedet som nummer to.

- Jeg prøver alt, hvad jeg kan for at blive klar til All England, men det er på ingen måde optimalt, skriver Jan Ø. Jørgensen i en sms til TV2 SPORT.

Danmarks næstbedste herresingle og nummer tre i verden, Viktor Axelsen, deltager heller ikke i German Open.

Det gør til gengæld Hans-Kristian Vittinghus, der på grund af en skade ellers har været tvivlsom op til turneringen./ritzau/