Jan Ø. Jørgensen leverer stort comeback i Hongkong

HONGKONG: Længe så det ud, som om badmintonspilleren Jan Ø. Jørgensen for anden uge i træk måtte forlade en international turnering allerede efter første runde.

Men med en kraftpræstation fik nordjyden vendt det, der lignede et sikkert nederlag til Tommy Sugiarto i Hong Kong Open til en sejr i tre sæt med cifrene 17-21, 21-19 og 21-10.

Efter at have tabt første sæt var Jan Ø. Jørgensen bagud 1-10 og 7-17 i andet, men fandt på en eller anden måde en vej tilbage i en kamp, der syntes tabt.

Jørgensen vandt otte bolde i træk og skabte tilsyneladende usikkerhed hos den 30-årige indoneser, der er nummer ti på den aktuelle verdensrangliste.

Sugiarto kom dog foran 18-15 og siden 19-17, men initiativet lå fortsat hos danskeren, der med fire vundne bolde i træk tog sig af sættet.

I det afgørende sæt fortsatte Jan Ø. Jørgensen dominansen. Sugiarto halsede efter, og efter en reducering til 10-15 var der ikke mere tilbage i indoneseren.

Jan Ø. Jørgensen møder i anden runde Lee Dong Keun fra Sydkorea, der overraskende besejrede tredjeseedede Chou Tien Chen fra Taiwan.

Flere andre danske singlespillere lever også videre i turneringen.

Hans-Kristian Vittinghus besejrede Huang Yuxiang med 12-21, 21-15 og 21-16, og også Mia Blichfeldt måtte ud i tre sæt for at komme videre.

Hun besejrede russeren Evgeniya Kosetskaya med 18-21, 21-19 og 21-15 i en kamp, der varede i næsten en time.

Til gengæld er Anders Antonsen ude af turneringen efter nederlag i tre sæt til H. S. Prannoy fra Indien. Antonsen tabte 14-21, 21-13, 19-21.

I doublerækkerne blev onsdagen en blandet dag for danskerne.

Joachim Fischer og Alexandra Bøje tabte i to sæt til et japansk par, og farvel blev det også til Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding, der tabte klart i to sæt til et sydkoreansk par.

Bedre gik det for Mathias Boe og Carsten Mogensen, der i to tætte sæt sendte et indisk par ud af turneringen, og også Kim Astrup/Anders Skaarup og Maiken Fruergaard/Sara Thygesen er videre i turneringen.

/ritzau/