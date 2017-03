Mand anholdt for drab

Han nåede 565 NHL-kampe for den canadiske klub, for hvem han har lavet 235 point (105 mål og 130 assister).

30-årige Jannik Hansen debuterede for Vancouver helt tilbage i slutspillet i 2006/2007-sæsonen efter at være blevet draftet i 2004 som nummer 287 af alle.

- Jannik har været en vigtig del af vores hold i mere end et årti, og vi vil gerne takke ham, hans kone Karen og deres børn for alt, hvad de har gjort, og vi ønsker dem alt det bedste i San Jose, siger klubbens general manager, Jim Benning, til hjemmesiden.

Ifølge Vancouver har det været en svær beslutning at sige farvel til den loyale og hårdtarbejde dansker. Men det er sket i klubbens forsøg på at forynge holdet i en genopbygningsfase.

Jannik Hansen er blevet en del af en byttehandel, som sender danskeren til San Jose, der omvendt sender den 21-årige russer Nikolay Goldobin og et fjerderundevalg i 2017-draften til den canadiske klub.

Jannik Hansen forlader efter næsten ti år i Vancouver Canucks den canadiske klub til fordel for San Jose Sharks. Arkivfoto: Maddie Meyer/Scanpix

