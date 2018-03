Japan hylder diplomatisk tøvejr mellem USA og Nordkorea

Japans premierminister, Shinzo Abe, glæder sig over, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, skal stå ansigt til ansigt på et møde senest i maj.

- Jeg sætter stor pris på Nordkoreas ændrede kurs, og at landet vil indlede forhandlinger om en afrustning af atomprogrammet, siger Shinzo Abe.

Sydkoreas nationale sikkerhedsrådgiver, Chung Eui-yong, oplyste torsdag aften amerikansk tid, at Kim Jong-un havde inviteret Donald Trump til et møde.

Det Hvide Hus bekræftede senere, at præsidenten havde accepteret invitationen. Det præcise tidspunkt og sted for mødet vil blive aftalt på et senere tidspunkt, lød det fra Det Hvide Hus.

Japan har foreløbig forholdt sig skeptisk over for de seneste tegn på en optøning i det anspændte forhold mellem Nordkorea og dets fjender.

Shinzo Abe sagde torsdag, at "samtaler for samtalernes skyld er meningsløse".

Fredag lød han dog optimistisk i sin reaktion på nyheden om mødet mellem Donald Trump og Kim Jong-un.

Han kalder det et resultat af "samarbejde mellem Japan, USA og Sydkorea, der har fastholdt presset mod Nordkorea".

- Vi vil fortsætte med at lægge maksimalt pres (på Nordkorea, red.), indtil styret tager konkrete initiativer mod en afrustning af atomprogrammet, der er permanente, verificerbare og uafvendelige, siger Abe.

Den japanske premierminister tilføjer, at han har talt med Donald Trump. De to er blevet enige om at mødes i Washington i løbet af april.

/ritzau/AFP