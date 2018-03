Japan og EU tigger USA om at slippe for told på metaller

EU og Japan håber at blive fritaget for USA's stål- og aluminiumstold, efter at præsident Donald Trump har sagt, at det upopulære tiltag ikke vil gælde de nærmeste venner.

EU's handelskommissær og Japans handelsminister har lørdag forsøgt at overbevise den amerikanske handelsrepræsentant Robert Lighthizer om, at europæiske og japanske metalvarer ikke skal fortoldes.

- Som en af USA's nære sikkerheds- og handelspartnere må EU blive fritaget for de annoncerede tiltag, skriver handelskommissær Cecilia Malmström på Twitter.

Hun tilføjer, at amerikanerne endnu ikke har sagt, hvem der vil slippe for tolden.

- Vi har udtrykt vores bekymring. Det kan forstyrre verdens stål- og aluminiumsmarkeder, og det kan få en negativ effekt, siger Japans handelsminister, Hiroshige Seko.

Seko opfordrer til at holde hovedet koldt, så man kan undgå en decideret handelskrig.

Trump underskrev torsdag beslutningen om at lægge 25 procent told på stål og 10 procent på aluminium. Tiltaget skulle træde i kraft efter 15 dage.

Han meddelte straks, at Canada og Mexico er undtaget fra tolden, og han sagde, at det også kunne gælde andre allierede.

Skulle Japan blive ramt, vil landet holde sig til WTO-reglerne.

- Vi vil se på virkningen på japanske virksomheder og derefter træffe en endelig beslutning, siger Hiroshige Seko.

Også EU-Kommissionen har meddelt, at man vil gøre brug af WTO-aftalen, hvis Europa skulle blive ramt af en amerikansk toldbarriere.

/ritzau/Reuters