Man skal både gnide øjnene og pudse brillerne for at se det, men den er god nok.

Hvad der ved første øjekast ligner et forsigtigt facelift, er faktisk en stribe effektive forbedringer, der gør Mazda 3 mere attraktiv.

Først en kort forhistorie. I samme åndedrag både jublede og knurrede vi over den seneste generation af Mazda 3, da vi testede den i slutningen af 2013. Bilen kørte, så englene sang, men den støjede djævelsk fra dækkene.

Så med de bedste intentioner har ingeniørerne for nylig støjdæmpet 3’eren, og det hjælper, skal vi hilse og sige.

Væk er den tidligere så irriterende rullestøj, så man i højere grad kan nyde vognens veludførte mekanik, der på flere områder er af den gamle skole, men imponerende godt udført.

Japanerne tilbyder nemlig fortsat ingen benzinmotor med turbo. Mere derom senere.

Omfattende udstyr

Vi tester Mazda 3 hatchback 2,0 med mellemste udstyrsniveau, Vision, og manuelt gear, der koster 234.998 kr.

plus lev. Prøvebilen har full LED-forlygter og varme i rattet til 15.000 kr. ekstra.

Generelt starter den faceliftede 3’er ved 194.995 kr., men det er for en såkaldt Core-basismodel, der bl. a. mangler syv tommer farveskærm, 2-zonet automatisk klimaanlæg, 7 tommer farveskærm, 16 tommer fælge, automatisk nødbremse, der også bremser for fodgængere, advarsel for blinde vinkler, der også virker, når man bakker, læderrat og en bedre radio.

Prisniveauet svarer i store træk til konkurrenterne, selv om det kan være svært at sammenligne helt præcist.

Men uanset hvad er en Mazda 3 Vision en veludstyret bil. Testbilen har også navigation, der koster ganske rimelige 8000 kr.

Bilen ser større ud end konkurrenterne.

Det gælder dog ikke i praksis, for Mazda har ikke så meget plads på bagsædet som Golf og Astra, men dog klart mere end den afmålte Peugeot 308’ er.

Ikke den mest rummelige

Indvendigt er 3’eren en typisk Mazda på godt og ondt.

Man sidder behageligt, men alting er meget dystert med de sorte farver, og et par opadskrånende sideruder agter giver et alt for ringe udsyn i bilen, samtidig med at bagsædepassagerer nærmest ikke kan se ud.

Skærmen på syv tommer er som nævnt standard fra Vision og op, og selv om den ikke er berøringsfølsom, så er overskueligheden i orden, men mangler dog mulighed for optimal integration med telefon i form af f. eks. Apple Carplay.

Men det glemmer føreren, når Mazdaens køreegenskaber bliver udfordret. Hurtigt ind i svingene, neutral i lange kurver og retningsstabil. Mere kan man dårligt ønske sig af en kompakt hverdagsbil.

Teknisk set har alle 3-modeller fået et elektronisk system, der reducerer behovet for at korrigere retningen med styretøjet og giver færre uønskede karrosseribevægelser ved retningsskift til gavn for både køreegenskaberne og komforten. Det sker ved et ellers umærkeligt indgreb i motorstyringen, hvorved momentet reduceres ganske kortvarigt, og vægtfordelingen mellem for- og baghjulene optimeres.

Hvor konkurrenter som Golf, Octavia og Leon har sparet det fine multilink-baghjulsophæng væk, holder Mazda fast i glæden ved en undervogn, der både styrer med schweizisk præcision og fjedrer som en veloplagt fransk konkurrent.

Fakta Mazda 3 2,0 Vision Pris: 234.998 kr.

Forbrug: 19,6 km/ l

CO2 per km: 119 g

Grøn ejerafgift (halvårlig): 600 kr.

Motor: 2,0 benzin uden turbo

HK: 120/ 6.000 o/ min.

Nm: 210/ 4.000 o/ min.

Topfart: 195 km/ t.

0-100 km/ t.: 8,9 sek.

Effektiv motor

Motoren er som nævnt en lidt speciel konstruktion på 2,0 liter og med kun 120 hk.

Mazda undlader brug af turboladeren, men maskineriet virker efter hensigten.

Her er der godt med kræfter, et tilbagelænet lydbillede, hvad angår maskinstøj, og en fin økonomi med en sportslig knurren og en lineær, direkte kraftudvikling.

Til gengæld er den ikke helt så økonomisk som de mest effektive af konkurrenterne, der snildt når over 20 km/l, når det gælder det officielle forbrug. Dermed koster Mazda 3 også lidt mere i grøn afgift.

Generelt er bilens teknik dog på et meget højt niveau, og bortset fra en lidt klaustrofobisk kabine kan vi kun give bilen vores varmeste anbefalinger.