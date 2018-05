Jeff Dunham plantede "syngende" træ: Silence! I kill You!

AALBORG: Komikeren og bugtaleren Jeff Dunham plantede tirsdag et træ i parken "De Syngende Træer" i Kildeparken i Aalborg.

"Syngende" er dog så meget sagt, for naturligvis spiller træet ikke en sang, når der er tale om Jeff Dunham. I stedet lyder det verdenskendte udbrud fra en af hans berømte bugtalerdukker, Achmed The Dead Terrorist:

"Silence! I kill You!"

Træplantningen blev streamet live til Jeff Dunhams mange fans.

Det var en Jeff Dunham i solskinshumør, der plantede et træ som kunstner nummer 92, der har fået denne ære af Aalborg Kongres & Kultur Center. Han morede sig over at høre Achmeds udbrud, og det hele blev streamet live til hans mange følgere på Facebook og lagt på YouTube.

Jeff Dunham er blevet verdensberømt som komiker og bugtaler, og hans shows er utrolig populære. Således også i Aalborg Kongres & Kultur Center tirsdag aften - de 2400 billetter var revet væk på under fem minutter.

Træplantningen med Jeff Dunham var også første træplantning i Aalborg Kongres & Kultur Center, siden Nicolaj Holm tiltrådte som direktør for godt et år siden.