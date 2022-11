Jeg higer efter konkurrence: Miv vil være Årets Kok igen

AALBORG:Vejen til verdensmesterskabet for kokke begynder med titlen som Årets Kok. Sådan var det for både Rasmus Kofoed og for Kenneth Toft-Hansen. De vandt Årets Kok i henholdsvis 2003 og 2009 og cirka 10 år efter blev de verdensmestre.

Sådan var det dog ikke for Michael Miv Pedersen, efter han vandt Årets Kok i 2013. Han havde netop forladt partnerskabet med Villa Vests Kim Møller-Kjær og var gået i gang med at få CanBlau stablet på benene. I det morads omkring jobskiftet var der lige tid til at indsende menu, blive udtaget til semifinalen og gå videre til finalen, der førte til en sejr 24. februar 2013.

- Men jeg fik konstateret diabetes lige efter og lagde ambitionerne om at vinde flere konkurrencer på hylden, siger Michael Miv Pedersen.

Michael Miv Pedersen da han vandt Årets Kok 2013. Foto: PR

Nu er der snart gået 10 år, og lysten til at konkurrere har ikke fortaget sig. Miv er ikke helt ung længere på vej mod de 40 år. Kone og barn på landstedet nordpå. Restauranter i Lønstrup, Slettestrand og Aalborg. Fire styks. De to seneste kom til i 2022, så fuld fart frem på familiefronten og arbejdsfronten. Men der mangler alligevel noget, og derfor meldte han sig til.

- Jeg ved ikke helt, hvad der gik af mig. Men jeg savnede at være i ilden, og jeg må da indrømme, at jeg kunne mærke, at jeg til semifinalen havde en del rust, der lige skulle bankes af. Konkurrencereglerne har ændret sig en del siden 2013, og jeg har ikke lige haft tid til at træne, som mange af de andre deltagere har, siger han.

- Jeg higer efter konkurrencerne og er simpelthen ikke klar til at lægge det på hylden endnu. Nu kan jeg være den første til at blive Årets Kok to gange, dét kan også noget, siger han.

Michael Miv Pedersen er indehaver af Restaurant Tabu og tre andre restauranter. Tabu er ren gourmet og optaget i michelinguiden. Foto:Henrik Simonsen

Men det handler også om, at han har brug for opmærksomhed, så der fortsat er gæster til de fire restauranter.

- Al reklame er god reklame lige nu, siger han.

Finalen ved Årets Kok finder sted 21. marts 2023 på Madværkstedet-messen i Lokomotivværkstedet i København.