Jehovas Vidner skal sikre databeskyttelse ved dør til dør-besøg

Trossamfundet Jehovas Vidner skal overholde EU's regler for databeskyttelse, når medlemmerne går fra dør til dør for at forkynde.

Det slår EU-Domstolen fast på baggrund af en sag fra Finland.

Her har Jehovas Vidner haft en praksis, hvor medlemmerne noterede oplysninger om hver enkelt husstand efter et besøg. For eksempel navne, familiestatus og religiøs overbevisning.

En finsk domstol havde spurgt EU-Domstole til råds om spørgsmålet.

/ritzau/