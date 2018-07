Jens Bertel Askou: Ikke den flotteste kamp

FODBOLD: Det var en flok glade og lettede Vendsyssel FF spillere, der efter slutfløjtet i Esbjerg, kunne fejre de tre point.

Det blev endnu engang til en 3-2 sejr, men det holdt hårdt i perioder, for spillet var ikke ligefrem sprudlende.

Cheftræner Jens Bertel Askou var også glad for de tre point, men erkendte at det ikke var den mest imponerende kamp, de leverede.

- Vi er selvfølgelig glade. Vi er godt klar over, at det ikke var den flotteste kamp, vi har spillet. Specielt vores boldomgang og beslutninger inde på banen var langt hen ad vejen ikke til Superligaen. Det var vores tro på hinanden derimod, og så har vi farlige folk fremme. Vi skabte mange chancer, og det er jeg tilfreds med, siger Jens Bertel Askou.

Første halvleg var ikke imponerende, men alligevel gik vendelboerne til pause foran med 2-0.

- Man er jo glad og jubler, men samtidig ved man godt, at der skal justeres en masse ting. Det var ikke sådan, at vi i pausen bare tænkte, at nu er alting godt, siger cheftræneren.