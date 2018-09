Jens-Peter forvandler Skalborgs øjebæ: Nyt fitness-center er på vej

AALBORG: Nordjyske Jens-Peter Søborg er manden bag det nye center "Shape Up Fitness", som åbner i den tidligere outlet-bygning på Nibevej 1C i City Syd til efteråret.

Og det er nok en nyhed, der gør mange glade, for det falder tilfældigt sammen med, at Fitness.dk har valgt at lukke deres center i Shoppen.

Det nye træningscenter er for alle, og især forældre med mindre børn, samt seniorer kan godt begynde at glæde sig.

Det nye fitnesscenter bygger på et særligt koncept, hvor livet med børn forenes med et aktivt liv.

