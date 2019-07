Fodboldspiller skiftede klub: lejlighed raseret

AARHUS: Fodboldspilleren Jens Stages skifte fra AGF til FC København tidligere i juli er ikke blevet taget lige godt imod af alle.

I weekenden blev Stages lejlighed i det centrale Aarhus udsat for hærværk og brandstiftelse. Det oplyser AGF og FC København på klubbernes hjemmesider.

En genstand blev kastet ind gennem en rude, og efterfølgende opstod der en mindre brandskade i lejligheden, skriver AGF.

Østjyllands Politi efterforsker nu hændelsen som brandstiftelse og efterlyser vidner i sagen.

AGF opfordrer alle, der måtte have kendskab til gerningsmændenes identitet eller andre oplysninger relevant for sagen, til at henvende sig til politiet.

I døgnrapporten fra Østjyllands Politi fremgår det, at ukendte gerningsmænd natten til søndag omkring klokken 02.00 smed en genstand gennem ruden på en lejlighed i Eckersbergsgade, og at der opstod en mindre brandskade, inden ilden gik ud.

Der var to personer i lejligheden, men ingen af personerne kom noget til.

Politiet vil ikke bekræfte, at der er tale om Jens Stages lejlighed, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

- Heldigvis skete der ikke større skade på lejligheden, men det er selvfølgelig en sag, som vi tager meget alvorligt. Vi er i fuld gang med efterforskningen.

- Vi har sikret os tekniske spor, men vi kommenterer ikke yderligere i detaljer om, hvad de er, siger han.

Spørgsmål: Arbejder I ud fra en teori om, at det skulle have noget at gøre med Jens Stages nylige klubskifte?

- Vi efterforsker bredt i den her sag. Vi har ingen kommentarer til, hvem den forurettede er, men vi efterforsker bredt, og vi har ikke lagt os fast på hverken motiv, eller hvor gerningsmændene skulle komme fra. Det prøver vi at rulle op gennem efterforskningen.

- Vi hører rigtig gerne fra vidner, der måtte have set noget eller har oplysninger om, hvad der er sket, og hvem der står bag, siger Jakob Christiansen.

Den 22-årige arbejdsmaskine nød inden sit skifte til FCK stor anerkendelse hos fans af AGF, da Stage er vokset op i Aarhus og erklæret fan af klubben, som han spillede for.

På fredag mødes netop FC København og AGF i Superligaens anden spillerunde.

/ritzau/