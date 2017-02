KØBENHAVN: Danskerne er ikke meget for det, Folketingets to største partier er direkte imod, og økonomerne ser ikke det store behov for det.

Måske netop derfor forsøger finansminister Kristian Jensen (V) at gøde jorden forud for det udspil til en højere pensionsalder, som regeringen er på trapperne med.

Han har fundet flere argumenter for regeringens plan i nye tal, der viser, at ældre over 65 år arbejder mere:

I år 2000 var 32.000 af de 65-69-årige i beskæftigelse. Det var 15 procent af gruppen. I 2014 var tallet steget til 76.000 - svarende til 22 procent.

- Det viser, at dem over 65 år er langt mere aktive på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne gerne ansætter dem, siger Kristian Jensen.

- Så myten om, at der ikke er nogen, der vil have de ældre, passer ikke. Der er rigtig mange, der arbejder ud over pensionsalderen. Og det er jo fordi, de er mere raske og rørige – og stadig er efterspurgt.

Da regeringen sidste år kun bestod af Venstre, var planen at hæve pensionsalderen fra 67 til 67,5 år i 2025. Hvor meget VLAK-regeringen vil hæve den, vil Kristian Jensen ikke løfte sløret for.

Et halvt år vil give statskassen et provenu på 3,75 milliarder kroner. Og de penge kan blandt andet investeres i velfærd, lyder finansministerens budskab.

Men hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti ser grund til lægge stemmer til - især ikke, når markant flere ældre takket være tidligere reformer vil være beskæftiget i 2025.

Adspurgt om tallene ikke netop viser, at der ikke er behov for at tvinge flere ældre til at arbejde længere, svarer Kristian Jensen:

- Hvis vores ønsker til udviklingen af vores velfærdssamfund skal kunne nås i de kommende år, så bliver man nødt til at have en længere del af sit liv på arbejdsmarkedet.

En af ankerne mod en højere tilbagetrækningsalder går på, at der allerede i dag er mange ældre, der er for nedslidte til at fortsætte i deres job.

- Hvis du er nedslidt, skal du enten omskoles eller ud af arbejdsmarkedet. Det har vi selvfølgelig et mål om at kigge på og finde modeller for, lyder Kristian Jensens svar.

Regeringen undersøger også, om der skal indføres nye "gulerødder" for at få de ældre til frivilligt at arbejde længere. Men ingen af delen kan overtale DF eller S. Så hvor efterlader det så regeringen?

- Vi starter som regel med at være uenige, men så forhandler vi om, hvordan modellen skal se ud – og hvad gevinsten skal gå til.

- Og det er klart, at de, der vil være med til at finde råderummet, skal også have mulighed for at være med til at bruge det, siger Kristian Jensen.

/ritzau/