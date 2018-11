Jensens Bøfhus misbrugt til at snyde folk: Hop ikke på denne fidus

DANMARK: En frokostbøf på Jensens Bøfhus for to personer til ti kroner. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Og det er det også.

Forbrugerombudsmanden advarer mod, at Jensens Bøfhus’ navn, logo og billeder bliver misbrugt til at lokke forbrugere i en abonnementsfælde på internettet.

En forbruger har klaget til Forbrugerombudsmanden, fordi hun fulgte et link fra en mail, hvor Jensens Bøfhus’ logo og billeder fremgik.

Med meget lille skrift fremgik det, at hun ved at takke ja til tilbuddet blev bundet af et abonnement. Samtidig var det kun en konkurrence, hun deltog i, om at vinde frokostbøffen til ti kroner.

Jensens Bøfhus’ har også selv kontaktet ombudsmanden, fordi restaurantkæden er blevet kontaktet af en masse danskere, der har modtaget mailen.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen kalder den type mails for et typisk eksempel på en abonnementsfælde.

- Forbrugerne lokkes til at give deres betalingsoplysninger, hvorefter bagmændene hæver knap 600 kroner om måneden på deres konto. Det kan løbe op i store beløb, hvis ikke forbrugerne opdager det lige med det samme, siger hun i en pressemeddelelse.

Bagmændene bag abonnementsfælderne bruger ofte kendte brands til at lokke forbrugerne i fælden, forklarer hun.

- Mailen eller hjemmesiden kan se rigtig ud, fordi der er brugt det rigtige logo og navn, men vi er desværre nødt til at være meget kritiske og læse det med småt. Særligt hvis vi skal give vores betalingsoplysninger, siger Christina Toftegaard Nielsen.

Derudover opfordrer Forbrugerombudsmanden til, at forbrugere straks skal kontakte deres banker, hvis de uberettiget har fået trukket penge.

/ritzau/