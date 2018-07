Jernalderen er levende i Heltborg

HELTBORG: I weekenden er der igen jernaldermarked på jernaldergården ved Heltborg Museum efter tre uger med aktiviteter for børn og voksne på jernaldergården.

Udover de aktiviteter, frivillige og museumsmedarbejdere nu er godt trænet i, bliver der en række boder med f.eks. lædervarer, økser og buer, ligesom der bliver arbejdende værksteder med jernalderhåndværk som horn-, ben-, rav-, læder- og barkarbejde samt keramik, en bod om bier og honning, som har været kendt siden oldtiden, og så de forskellige bud på andre madvarer.

Ingen jernudvinding i år

Til gengæld bliver der ikke, som det er ellers er en tradition, udvinding af jern. Og det skyldes ikke, at "Smeden", museumsmedarbejder Jens Jørgen Olesen, har fået nyt arbejde på Hjerl Hede. Det skyldes derimod det landsdækkende afbrændingsforbud:

- Vi var ellers langt henne med forberedelserne, som det også ses på pladsen. Men det er for farligt - ligesom madlavning på åbent ildsted ude, forklarer museumsformidler Rune Kjeldager Tjørnild og fortsætter:

- Men vi er meget glade for, at Thisted Kommunes beredskabsafdeling har tilladt ild i essen inde i smedjen og bålet inde i et af jernalderhusene.

Han tilføjer:

- Nu vil vi så prøve, om vi kan overdække den forberedte jernudvindingsplads, så vi kan bruge den næste år.

Rune Kjeldager Tjørnild, som i år selv været på pladsen i jernalderkostume - som alt-mulig-mand ved de forskellige aktiviteter.

Smedjen ledes i år af Niels Christensen, der i en del år har været assistent for Jens Jørgen Olesen, og som assistent har Niels Christensen så i år Ronnie Jensen ved blæsebælgen.

Skal bygge et nyt hus

Men der er andet at byde på til markedet:

- I løbet af weekenden begynder vi også at bygge på et nyt jernalderhus, som skal stå færdigt i år, fortæller Rune Kjeldager Tjørnild og fortsætter:

- Der bliver også i efteråret brug for nogle, som vil kline væggene i de efterhånden 20 år gamle huse på pladsen. De trænger nu til en renovering.

I det hele taget vil museet gerne forlænge "sæsonen", altså de tre uger på jernaldergården, for frivillige og andre interesserede med forskellige aktiviteter såsom kurser, værksteder og fælles indkøb af materialer, siger museumsformidleren.

60-70 om dagen er dejligt

Rune Kjeldager Tjørnild fortæller videre, at jernaldergården har været flittig søgt igennem de seneste tre uger:

- Dage med 60-70 besøgende på jernaldergårdener rigtigt dejlige, hvorimod en dag - som i fjor - med 200 er for mange til, at vi kan tage os af den enkelte gæst, forklarer han og fortsætter:

- Nogle har været bekymret for, om vi nu havde åbent på grund af afbrændingsforbudet, andre har haft lidt svært ved at finde os på grund af vejarbejderne og den tilhørende skiltning. Men vi er godt tilfredse, badevejret taget i betragtning.