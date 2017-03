JERSLEV/BRØNDERSLEV: De omkring 2.000 patienter i Jerslev og omegn kommer ikke til at stå uden læge fra 1. april.

De to læge-ydernumre i Jerslev bliver tildelt lægeklinikken i Bredgade i Brønderslev, der drives af læge Kaj Bernth.

- Arbejdsgruppen har modtaget meddelelsen fredag fra Region Nordjylland, fortæller en glad Birgit Nedergaard fra arbejdsgruppen.

- Det betyder, at patienterne fra Jerslev Lægehus automatisk bliver tilknyttet Lægeklinikken i Bredgade i Brønderslev fra 1. april, når Jerslevs nuværende læger går på pension. Alle berørte patienter modtager brev herom fra regionen i næste uge.

Da Lægeklinikken i Bredgade har flere læger ansat, er det Jerslev-borgernes ønske og håb, at det ellers meget velfungerende Jerslev Lægehus kan videreføres som satellitklinik.

Jerslev-områdets fem borgerforeninger og arbejdsgruppen har tidligere i et fællesbrev til regionen og Lægeforeningen givet udtryk for, at Jerslev Lægehus ønskes videreført i en eller anden form.

- I arbejdsgruppen er utrolig glad for at have fået vished for, at vi alle får tildelt en læge, siger Birgit Nedergaard.

Det er også en glad borgerforeningsformand, Kurt Bering, der fredag fik meddelelsen.

- Nu håber vi så på, at det bliver med Jerslev Lægehus som satellitklinik, så tæt på borgerne som muligt. Det vil vi arbejde på, udtaler Kurt Bering på vegne af de fem borgerforeninger.

Læge Kaj Bernth siger til NORDJYSKE, at han ikke er blevet orienteret officielt endnu.

I klinikken i Bredgade er der tre faste læger samt to uddannelseslæger. Kaj Bernth, der tidligere har været formand for Praktiserende Lægers Organisation, fortæller dog så meget, at han ikke tror det bliver noget problem at skaffe læger.