Jesper fik et chok: Varmeregning på 105.988 kr.

Der blev helt stille i Jesper Spanners hoved, da han modtog gasregningen på en af sine udlejningsejendomme i begyndelsen af november.

Ejendommen ligger på Ringvejen 8 i Hjørring og har to lejligheder på henholdsvis 65 og 80 kvm. ... og aconto-regningen, der dækkede november og december, lød på 105.988,71 kr.

- Det svarede til, at de to lejere hver skulle af med 26.497 kr. om måneden for at få varme. Jeg har aldrig set noget lignende, siger Jesper Spanner.

Normalt vil en udlejer sende varmeregningen videre til sine lejere, men det tog ikke Jesper Spanner mange sekunder at beslutte, at det ville han ikke.

- Så ville jeg have mistet to gode lejere, for så mange penge er der jo ingen, som kan betale for at opvarme en mindre lejlighed, siger Jesper Spanner, som i stedet gjorde to ting.

- Jeg ringede til lejerne og beroligede dem med, at de kun skulle betale, hvad de plejede at betale for gassen. Og sagde, at de meget, meget gerne måtte spare på varmen, siger han.

Dernæst kontaktede han OK Naturgas og spurgte, hvad de havde gang i. Umiddelbart lød beskeden, at aconto-regninger var, som de var, og ikke var til at ændre, men efter at have spurgt ind til logikken i så stor en regning, som ingen selvsagt ville kunne betale, blev aconto-regningen sat ned til 49.339 kr. - altså 12.334 kr. om måneden per lejlighed.

- Det var stadig et voldsomt beløb, som mine lejere ikke har en chance for at betale, men absolut bedre, siger Jesper Spanner, som har udlejningsejendomme over hele Danmark og derfor har valgt at tage en helhedsbetragtning på de voldsomme energipriser.

- Jeg har en god forretning og har råd til at tage et tab i en periode, hvor energipriserne er eksploderet - på den lange bane er det langt bedre for mig at holde på de gode lejere, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra OK Naturgas.