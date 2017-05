Jesper Jensens forfremmet til cheftræner i Esbjerg

ESBJERG: Team Esbjergs håndboldkvinder får Jesper Jensen som ny cheftræner i stedet for den fyrede Lars Frederiksen. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside

- Afskedigelsen af Lars Frederiksen kom bag på mig, og da jeg blev spurgt af ledelsen, havde jeg brug for betænkningstid. Min konklusion var, at der ikke rigtig var noget andet valg for mig.

- Med min fortid i Team Esbjerg, bolig og familie i byen og et spændende håndboldprojekt, som jeg gerne vil deltage i og lægge al min energi i at bygge videre på, talte meget for at sige ja til opgaven, siger Jesper Jensen.

Siden slutningen af januar har Jesper Jensen været ansat som assistenttræner i Team Esbjerg, men overtager nu rollen som cheftræner på en treårig kontrakt.

- Vi har været ramt af graviditeter og langvarige skader i denne sæson. Til den nye sæson får vi nye spillertyper ind, som bevidst er valgt, fordi de ikke er bange for at få lagt et pres på sig om at præstere.

- Jeg glæder mig til at være med til at opbygge en ny vinderkultur med den fremtidige trup, og det er ikke tilfældigt, at vi har hentet flere spillere i den norske mesterklub, Larvik.

- De skal bidrage til, at vi bliver en fast del af toppen i Primo Tours Ligaen og vinder medaljer, siger Jesper Jensen.

39-årige Jesper Jensen har tidligere stået i spidsen for Vejen EH’s kvinder og Aalborgs herrer.

På landsholdet nåede Jesper Jensen i sin aktive karriere at spille 120 landskampe som playmaker.

I årene 1996-2000 spillede Jesper Jensen i Team Esbjerg. Han spillede efterfølgende 13 sæsoner i Skjern.

Jesper Jensen er gift med en af Team Esbjergs tidligere profiler, Lotte Haandbæk, og parret har tre børn.

/ritzau/