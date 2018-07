Jesu fødder dækket af monitorer

SÆBY: Forleden var Gertrud Tramm turist i sin fødeby, og da hun i den anledning kom forbi Sæby Kirke, måtte hun lige kigge indenfor.

Hun er nemlig ikke blot præstekone, hun holder også meget af kirker i almindelighed og kirkelivet og Sæby Kirke i særdeleshed.

- I mine øjne er Sæby én af Danmarks smukkeste byer, og Sæby kirke er bygget i perioden fra 1460 til reformationen i 1536. Hele min barndom og ungdom har jeg stort set været i kirke hver eneste søndag. Og kirken har dannet rammen om familiens glæder og sorger, fortæller Gertrud Tramm.

Fik et chok

Når hun og hendes mand kører til Vendsyssel for at besøge familie og venner, tager de selvfølgelig også på kirkegården i Sæby for at besøge forældrenes grav og kirken.

Da Gertrud Tramm og hendes mand derfor denne dag i forsommeren kom ind i kirken, mødte der dem et overraskende syn.

- Ja, fik vi mildest talt et chok. Flere steder i kirkeskibet er der ophængt monitorer, der dækker over kalkmalerier, epitafier (anetavler og heraldik) og krucifiks. Det skæmmer på en meget direkte måde helhedsindtrykket af kirken. Jeg ved godt, at man kan bruge monitorerne til at vise salmer, numre eller salmetekster - og meddelelser på, fortsætter Gertrud Tramm.

Hun er meget skuffet over den måde, hvorpå de ansvarlige, nemlig menighedsrådet i Sæby Kirke, forvalter den særlige arv, det er, at skulle bevare en middelalderkirke fra generation til generation. Derfor har hun skrevet et brev til menighedsrådets formand Henrik Stage.

Her skriver hun bl.a.:

- Jeg synes, at I skal sætte jer ind i kirken, forholde jer tavse og prøve at forstå mit budskab. Nemlig at fjerne monitorerne og få repareret væggene. Ved koncerter i Radiohuset bruges et A4 ark med tekst, det var måske en idé til efterfølgelse.

Sæby Kirke og dens inventar gennemgik en omfattende restaurering så sent som i 2007-2009.

- I kirkeblad nr. 1 skriver menighedsrådsformand Henrik Stage, at der er planer om at restaurere kirkens kalkmalerier. Det kunne være en god idé - ved dén lejlighed - at fjerne monitorerne og sætte dem til salg i Den Blå Avis, slutter Gertrud Tramm.

Menighedsråd ikke enig

Formanden for Sæby menighedsråd, Henrik Stage, er ikke enig.

- Et enigt menighedsråd besluttede at opsætte monitorer i kirken, og det er godkendt og superviseret af Nationalmuseet. Inden blev det drøftet i fuld offentlighed på flere menighedsmøder og omtalt i kirkebladet. Monitorerne har bl.a. gjort det muligt at give kirkegængere en bedre mulighed for at følge med i gudstjenestens liturgi, samt forsøg med nye, liturgiske former og nye salmer og sange. Nu er det også muligt - i større omfang end tidligere - at illustrere kernebudskaber i kristendommen med billedmateriale ved kirkelige handlinger, siger Henrik Stage.

- Monitorerne gør, at noget inventar skal ses fra en anden vinkel end hidtil, hvilket dog - efter menighedsrådets opfattelse - ikke forstyrrer inventarets oprindelige funktion eller helhedsindtrykket af kirkerummet, slutter Stage.