JERSLEV: Jesper Lawcock er ny salgsdirektør hos JKE Design. Han skal være med til at implementere virksomhedens nye strategi, der skal sikre, at det over 40 år gamle nordjyske køkkenfirma bliver et brand endnu flere vælger.

Jesper Lawcock, 40 år, er netop tiltrådt som ny salgsdirektør i JKE Design - og dermed er han blevet overordnet ansvarlig for salget af køkkener, badeværelses- og garderobeløsninger til private og erhvervskunder i Skandinavien. Senest kommer han fra en stilling som salgsdirektør i køkkenvirksomheden Nettoline. Han har stor erfaring fra køkkenbranchen, hvor han har arbejdet de seneste 15 år.

- JKE Design har en ambitiøs vækststrategi, som jeg glæder mig til at være med til at føre ud i livet. Der er et stort potentiale for at øge salget, fordi JKE Design har et stærkt fundament: laver kvalitetsprodukter ud fra stærke håndværksmæssige traditioner, har et bredt og dybt sortiment og er nu også klar med et helt nyt butikskoncept, siger Jesper Lawcock, som skal stå i spidsen for udrulningen af det nye butikskoncept.

Nye butikker på vej

JKE Design vil åbne nye butikker over hele landet. Den nordjyske køkkenproducent har hidtil været meget synlig i udvalgte områder i Danmark og resten af Skandinavien, men antallet af områder skal nu udbygges og nye skal indtages. Særligt i og omkring de større byer i Danmark vil JKE Design åbne nye flagskibsforretninger - den første bliver i Aarhus til foråret 2017.

- Kunderne sætter pris på godt gedigent håndværk og ser det som et stort ekstra plus, at det er danskproducerede køkkener. Det gælder både private og erhvervskunder. Vi skal klart vokse inden for begge kundegrupper, skriver Jesper Lawcock i en pressemeddelelse.

Med udvalgte placeringer og nyindrettede butikker vil JKE Design give kunderne en ny køkkenoplevelse, som skal være med til at løfte salget. Erhvervsmarkedet er et andet klart fokusområde.

- Der bliver bygget meget i disse år - ikke mindst i og omkring de større byer. Jeg skal være med til at sikre - i tæt samarbejde med dygtige kolleger - at vi har fokus på at få styrket salget på erhvervsmarkedet. Der er plads til, at JKE Design kan tage en større del af det marked også.

Jesper Lawcock bor i Vejle med sin kone og to døtre. Han får hele Danmark og Skandinavien som sin arbejdsplads, når han skal samarbejde med de enkelte JKE Design forhandlere, erhvervskonsulenter og kundesupport.

Fakta om JKE Design

JKE Design blev etableret i 1970 af Erik Lund. Dengang under navnet Jerslev Byggeindustri, som snart kom til at satse udelukkende på køkkenproduktion.

Virksomheden ligger stadig i Jerslev, og kærligheden til håndværket kendetegner den dag i dag JKE Design. I dag forenes håndværket med moderne produktion, og medarbejderne sætter en ære i at levere en god håndværksmæssig kvalitet. JKE Design A/S beskæftiger i dag ca. 100 ansatte og råder over 10.000 kvadratmeter fabrik.

JKE Design har siden 2000 været en del af den svenskejede Ballingslöv International koncern, der udover JKE Design tæller en række af Skandinaviens allerstærkeste køkken-, bad- og garderobeproducenter.