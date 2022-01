Joakim Mæhle scorer sit første mål for Atalanta i storsejr

KØBENHAVN:Danske Joakim Mæhle scorede sit første mål i Atalanta-karrieren, da holdet søndag tog alle tre point ude mod Udinese.

Gæsterne vandt med hele 6-2 i en ganske begivenhedsrig kamp. Danskeren scorede kampens næstsidste mål og lagde op til det sidste.

Hos Udinese var Jens Stryger Larsen helt ude af truppen. Det har han været i efterhånden to måneder. Danskeren er angiveligt på vej væk.

Med sejren ligger Atalanta fortsat på fjerdepladsen i ligaen med 41 point for 20 kampe. Udinese befinder sig på 14.-pladsen med 20 point.

Efter de første 45 minutter var gæsterne allerede foran 3-0. Hjemmeholdet fik aldrig for alvor truet føringen trods to mål i anden halvleg.

Det var ved stillingen 4-2, at Aleksey Miranchuk fandt Mæhle med en skarp aflevering tilbage i feltet. Det udnyttede danskeren ved at banke den i mål.

Kort efter var Mæhle på spil igen, da han lagde bolden til rette for Matteo Pessina, der fra kanten af feltet scorede kampens sidste mål.

Mario Pasalic, Luis Muriel og Ruslan Malinovsky stod for de øvrige Atalanta-mål i opgøret.

Sideløbende tog Napoli også en sejr, da holdet hjemme slog Sampdoria med 1-0. Det betyder, at holdet fortsætter på tredjepladsen i ligaen - to point foran Atalanta, men med en kamp mere under bæltet.

Andrea Petagna scorede kampens enlige mål.

Sampdorias Mikkel Damsgaard er fortsat helt ude med en skade.

/ritzau/