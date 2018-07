Jobpatrulje på job: Tunge løft for ungarbejdere

BRØNDERSLEV: Jobpatruljen har de seneste dage været rundt i Brønderslev og omegnsbyerne og talt med 64 unge. De fleste steder var arbejdsforholdene i orden. Men Jobpatrulje-folkene møder stadig unge under 18 år, der ikke har fået en ansættelseskontrakt, der ikke får overenskomstmæssig løn, der ikke får løn under sygdom - eller som selv skal finde sin afløser under sygdom.

I år har Jobpatruljen sendt 17 sager fra Brønderslev-området videre til faglig opfølgning. I flere af tilfældene var der tale om mere end ét forhold, der ikke var i orden.

- Det, vi især har set i Brønderslev-området, har handlet om arbejdsmiljø - altså især tunge løft. Særligt tunge løft kan have alvorlige konsekvenser. For en ung medarbejder, der har fået ødelagt sin ryg på grund af for tunge løft på fritidsjobbet, kan det betyde afslutningen på sit arbejdsliv, inden det rigtigt var kommet i gang. Desuden kan det blive dyrt for arbejdsgivere, påpeger jobpatruljekoordinator Lene Hürdum Qvist.

Der var også nogle sager om løn under sygdom og ferie

Jobpatruljen i Nordjylland tager ud i de nordjyske byer - fra Skagen og Hanstholm til Mariager - i denne uge for at besøge arbejdspladser med ansatte under 18 år.